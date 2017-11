AMD heeft een nieuwe editie van zijn Radeon Software Crimson ReLive Edition drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7750 en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- R9- en RX-series. Voor wat betreft Windows worden alleen versies 7 en 10 ondersteund. Voor mensen die Windows 8.1 gebruiken is versie 17.7.1 de laatste versie. Voor oudere kaarten, die nu als legacy of non- gcn worden aangeduid, is Catalyst Software Suite versie 15.7.1 de laatste stabiele uitgave. ReLive Edition voegt onder meer videocapturing en streaming voor games toe. Verder is er Chill, waarmee de videokaart efficiënter met energie moet omgaan en WattMan, waarmee de kaart kan worden overgeklokt. In versie 17.11.2 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Support For Star Wars Battlefront II Fixed Issues Radeon ReLive recorded clips may experience green corruption or green screen backgrounds.

Radeon ReLive may fail to record when switching a game between Fullscreen and Borderless Fullscreen.

Radeon Settings may experience a crash or hang when enabling/disabling AMD CrossFire mode on some select Radeon HD 7000 series graphics products.

Radeon WattMan user interface may not reflect overclocked or underclocked values for GPU memory.

Radeon WattMan may not apply correct reduced voltage values for some Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.

Secondary extended displays may experience green corruption when resuming from display off or sleep modes. Known Issues Radeon RX Vega Series graphics products may experience a system hang on installation in Multi GPU system configurations. A workaround is to do clean install only for Multi GPU enabled systems.

Some desktop productivity apps may experience latency when dragging or moving windows.

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege may experience an application hang when breaching walls with grenades or explosives.

A random system hang may be experienced after extended periods of use on system configurations using 12 GPU's for compute workloads.

The GPU Workload feature may cause a system hang when switching to Compute while AMD CrossFire is enabled. A workaround is to disable AMD CrossFire before switching the toggle to Compute workloads.

Resizing the Radeon Settings window may cause the user interface to stutter or exhibit corruption temporarily.

Unstable Radeon WattMan profiles may not be restored to default after a system hang.

OverWatch may experience a random or intermittent hang on some system configurations. Disabling Radeon ReLive as a temporary workaround may resolve the issue.

Radeon RX Vega series graphics products may intermittently experience stability issues while enabling/disabling HBCC.