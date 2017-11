Versie 1.11 van CoreTemp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New: Support for AMD EPYC (Naples) processors, Stoney Ridge APUs.

Multiple processor group support. Fixes detection of CPUs on multi-socket systems with more than a total of 64 threads.

Support for Intel Coffee Lake, Denverton, Gemini Lake.

Support for Intel Xeon Phi (untested). Fix: AMD processor or core recognition issues on multiple generations.

Some AMD processors reported incorrect Max temperatures when other hardware monitoring utilities are used.

Power detection on multiprocessor Intel machines.

Correct topology information on high-end, high-core systems.

Check for updates on older operating systems.

Settings window Tab control background when themes are disabled in Windows.

L1 Instruction cache was reported as L1 Unified cache on most processors.

L2 cache was incorrectly reported on newer VIA processors.

Multiple other VIA related improvements and fixes.