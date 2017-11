Realix heeft versie 5.60 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 5.60: Enhanced sensor monitoring on ASUS STRIX Z370-E,-F,-G,-H,-I GAMING.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME Z370-A,-P.

Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF Z370-PLUS,-PRO GAMING.

Enhanced sensor monitoring on ASUS MAXIMUS X APEX.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z370 series.

Fixed sensor monitoring on some MSI mainboards for Ryzen.

Added option to make the sensors window always on top.

Fixed sensor monitoring on ASRock Z270M Pro4, H270M Pro4, H270M Performance.

Added NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti.

Added several new NVIDIA Volta models (GV100-A, GV100-B), Tesla V100.

Enhanced sensor monitoring on some ASRock X299 and Z370 series.

Added monitoring of GPU Hot Spot Temperature for AMD Vega.

Added monitoring of GPU SoC clock for AMD Vega.

Added reporting of NVIDIA GeForce driver version.

Fixed reporting of Radeon Vega GPU chip power since Crimson ReLive Fall Creators Update.

Fixed reading of W_PUMP+ on some ASUS mainboards.

Updated reporting of SVI2 telemetry for Threadripper.