Apple heeft versie 12.7.1 van iTunes uitgebracht. Met dit programma is het onder andere mogelijk om muziek te beluisteren of films en tv-series te bekijken. Deze kunnen via de internetmuziekwinkel van Apple iTunes worden aangeschaft. Het programma kan verder cd's branden en worden gebruikt om een iPod, iPhone of iPad te beheren. Apples iTunes is beschikbaar voor Windows 7 en latere Windows-versies, en natuurlijk voor macOS. In versie 12.7 is onder meer ondersteuning voor iOS 11 toegevoegd, kan door het delen van profielen worden gezien waar vrienden naar luisteren en is er via podcasts nu toegang tot educatief materiaal. In versie 2.7.1 zijn verder nog de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changelog: Apps: Looking for your past iOS app downloads? Learn how to redownload apps on your iOS device.

iTunes U: Collections of iTunes U content appear in the Podcasts section of iTunes.

Internet Radio: Your Internet Radio stations appear in your music library's sidebar. Click Edit in the sidebar to show or hide Internet Radio.

Ringtones: iOS 11 supports redownloading ringtones directly to your iOS device, without the need to use iTunes on your Mac or PC.

Books on Windows: Books on iTunes for Windows are managed in iBooks for iOS. Learn how to redownload books on an iOS device.