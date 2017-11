Er is een update voor versie 3.1 van MusicBee uitgekomen. MusicBee is een uitgebreid en gratis programma voor het beheren en afspelen van muziek. In een overzichtelijke interface kunnen tags worden aangepast, cover art en songteksten worden gedownload, bestanden worden geconverteerd en audio-cd's geript, en kan met diverse mp3-spelers worden gesynchroniseerd. Verder is het uiterlijk aanpasbaar, kan de functionaliteit met bass-plug-ins worden uitgebreid en is het programma ook in het Nederlands te gebruiken. Deze update moet enkele niet nader gespecificeerde problemen verhelpen en de prestaties verbeteren:

Changes in version 3.1.6512: Various bug fixes and minor speed improvements