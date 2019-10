Apple heeft versie 12.10.1 van iTunes uitgebracht. Met dit programma is het onder andere mogelijk om muziek te beluisteren of films en tv-series te bekijken. Deze kunnen via de internetmuziekwinkel van Apple iTunes worden aangeschaft. Het programma kan verder cd's branden en worden gebruikt om een iPod, iPhone of iPad te beheren. Apples iTunes is beschikbaar voor Windows 7 en hoger. Versie 12.10.1 bevat de volgende aanpassingen:

Version 12.10.0 Adds iOS 13 and iPadOS 13 support Version 12.10.1 This update includes minor app and performance improvements.

About the security content of iTunes 12.10.1 for Windows UIFoundation : A buffer overflow was addressed with improved bounds checking. CVE-2019-8745 WebKit : A logic issue was addressed with improved state management. CVE-2019-8625 CVE-2019-8719 WebKit : Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. CVE-2019-8707 CVE-2019-8720 CVE-2019-8726 CVE-2019-8733 CVE-2019-8735 CVE-2019-8763