Versie 4.55 van f.lux is uitgekomen. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.55 Several text changes to menus (explaining difference between “current colors” and “effects”)

Remote Desktop automatically disables (on remote side)

Avoids showing notifiers when f.lux is disabled

Fixes for location dialog (Windows 7 especially)

Help setting up your wake time, one time

About box links to fluxometer

“Classic f.lux” is now more like v3: simple graph, wake time features are disabled

Hue brightness fixes (when f.lux is disabled)

Windows Store apps can be disabled individually now

Options menu now can show your video card version (for debugging)

Many fixes for disable by app (now shows the full list so you can re-enable)

Notifier fixes: layout and text about color changes