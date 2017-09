Kerio Technologies heeft versie 9.2.5 van zijn mailserversoftware uitgebracht. Kerio MailServer, beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, stelt je in staat om via pop3, imap4 of wap e-mail te ontvangen en te versturen. Daarnaast bestrijden de ingebouwde virus- en mailfilters malware en spamberichten. De gegevens van de gebruikers kunnen in Kerio worden ingevoerd, maar ook uit Microsoft Active Directory of Apple Open Directory worden gehaald. Met de Kerio Outlook Connector is het mogelijk om Microsoft Outlook 2000 en hoger op de werkstations te gebruiken. In versie 9 is onder meer ondersteuning voor IPv6 en pushmessages toegevoegd en heeft de mail-client een nieuw uiterlijk gekregen. In deze update zijn verder nog fouten en kwetsbaarheden verholpen.

Changes in Kerio Connect version 9.2.5 Cursor goes to the bottom when replying to email in Firefox

Errors with webmail interface

Account Assistant for macOS incorrectly configures account causing password prompts

Javascript files take long time to load

Account Assistant, multiple shared accounts, Contacts app

FORGED_YAHOO_RCVD is evaluated incorrectly and flags messages originating from valid Yahoo servers

FORGED_MUA_MOZILLA spamassassin rule is not correctly evaluated or is too aggressive

NO_RDNS_DOTCOM_HELO is evaluated incorrectly and marks messages originating from servers with reverse DNS

Links are rendered incorrectly in Kerio Connect 9.2.4

Opened folders Bug