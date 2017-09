Versie 6.0.23 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.0.23: New keyboard shortcut Ctrl+Shift+R and toolbar button for Rename folder by tag wizard

New ability to load and save user-defined gernes from external files

Support for reading of ID3v2 UFID frame

Progam now are remember last used playlist name

Most of buttons on toolbars now may change their state depending on selection

Fixed: Can't remove metadata from DFF files

Fixed: Program crashes if files structure change outside interface

Fixed: Saving of some ID3v2 frames with incorrect encoding

Translation: Portuguese (Brazil), Persian, Chinese Simplified