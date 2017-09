Poikosoft heeft versie 7.0.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter werd voorheen uitgebracht onder de naam Easy CD-DA Extractor en is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden. Daarnaast is het in staat om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is er voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Naast de betaalde Ultimate-versie is er ook een gratis uitvoering die over minder functionaliteit beschikt. Sinds versie 6.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 7.0.1 Support for Apple Core Audio AAC encoder

Show estimated bit rate range for VBR output formats

Small performance improvement in audio engine

Minor user interface improvements Changes in version 7.0 - Fall Creators Update New accurate 64-bit multichannel audio processing engine

Newest audio codecs

Improved audio conversion from video files

Extended filename template syntax for more flexible automatic file naming

User interface improvements

Updated language translations