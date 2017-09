Er een tweede bètarelease van qBittorrent versie 3.4.0 uitgebracht. Deze opensource-torrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds maart 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden.

In bèta 3.4.0, die overigens versie 4.0 meekrijgt als deze stabiel verklaart wordt, is onder meer ondersteuning voor Qt 4 komen te vervallen en is nu minimaal versie 5.5.1 nodig. Verder is er een gebruikersinterface voor het beheren van geblokkeerde ip-adressen en is er een nieuwe set iconen die er ook op hoge resoluties goed uitzien. In deze uitgave zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht: