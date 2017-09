Versie 3.3.16 van qBittorrent is uitgebracht. Deze opensource-torrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds maart 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfix: Better memory footprint when using libtorrent 1.1.x. The cache is turned off by default(0 (disabled) value in the settings). The value -1 (auto) makes it use 1/8 of your RAM.

Skip user input events when adding torrent. Closes #7327.

Avoid memory leak in the speed graph. WebUI: Fix validating wrong header field. X-Forwarded-Host is a foreign proxy setting, it isn't the same as qbt's local setting and thus it makes no sense to verify it. Closes #7311. Windows: Fix connection problems when a specific interface/ip is configured.

Disable skipping of loopback interfaces. This fixes the absence of VPN tunnel interfaces under Windows and works around the QTBUG-32349. Fixes #7291.

The installer detects the 64bit running process too.