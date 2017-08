Alt-N Technologies heeft een nieuwe versie van MDaemon uitgebracht. MDaemon is een mailserver voor het Windows-platform, met ingebouwde antivirus- en antispammogelijkheden. Daarnaast kunnen onder andere agenda's, en adres- en taaklijsten worden gedeeld, en kunnen afzenders door middel van DomainKeys of Sender ID worden gevalideerd. Een overzicht van alle mogelijkheden is op deze pagina te vinden. Het exacte versienummer is aangekomen bij 17.0.3 en voorzien van de volgende veranderingen:

MDaemon 17.0.3



SPECIAL CONSIDERATIONS



[16456] Hosted email options with MDaemon Private Cloud are now available. To learn more, please visit: http://www.altn.com/Products/MDaemon-Private-Cloud/.



FIXES [18804] fix to data corruption when moving an event from one calendar to another using ActiveSync

[18826] fix to possible XMPP server crash when using TLS

[18931] fix to LookOut and WorldClient themes - Cannot reach the second page for non-default Tasks, Notes, and Documents folders

[18441] fix to XMPP server crash

[18806] fix to non-ASCII characters not showing correctly in WCIM buddy list

[19187] fix to possible WCIM crash when adding buddies from buddy search screen

[18872] fix to WCIM buddy search results columns are mislabeled MDaemon 17.0.2



FIXES [18848] fix to MultiPOP and DomainPOP when configured to leave mail on the server will download new messages repeatedly