Mozilla heeft een derde update voor versie 55 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 55 is onder meer de ondersteuning voor WebVR, zijn er verbeteringen aangebracht in de zoekbalk, zien we enkele prestatieverbeteringen en zal bij een schone installatie automatisch de 64bit-versie worden geïnstalleerd als de systeemspecificaties van de computer goed genoeg zijn. In versie 55.0.3 zijn verder nog de volgende problemen aangepakt:

Fixed Fix file uploads to some websites, including YouTube (bug 1383518)

Fix an issue with addons when using a path containing non-ascii characters (bug 1389160)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor OS X (Nederlands)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor OS X (Engels)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 55.0.3 voor OS X (Fries)