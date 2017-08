IObit heeft versie 7.0 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer meerdere programma's te verwijderen. In versie 7.0 heeft IOBit onder meer de mogelijkheid toegevoegd om ongewenste gebundelde extra's te verwijderen die vaak met gratis software wordt meegeleverd.

IObit Uninstaller v7.0 (7.0.2.32) Newly supported removing bundleware & bundled plugins completely.

Added Software Updater to update important programs easily and quickly.

Enhanced scan engine for faster and more thorough scan.

Improved uninstall process for better user experience.

Supported two skins: White & Classic.

Supported 38 languages. IObit Uninstaller v7 RC Fixed the incomplete uninstallation issue for some stubborn programs.

Fixed the update failure of some programs, including Skype.

Optimized the algorithm for monitoring bundleware & bundled plugins for more thorough removal.

Added white skin.

Supported 31 languages.

Fixed all known bugs from Beta 1 IObit Uninstaller v7 Beta Uninstall more stubborn programs thoroughly with cutting-edge technology and expanded database.

Monitor program installation to detect and uninstall bundleware & bundled plugins completely.

Add Software Updater to easily and quickly update important programs.

Brand new UI and simpler uninstall process for better user experience.

Enhanced scan engine for more thorough and faster scan.