Poikosoft heeft versie 6.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter werd voorheen uitgebracht onder de naam Easy CD-DA Extractor en is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden. Daarnaast is het in staat om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is er voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Naast de betaalde Ultimate-versie is er ook een gratis uitvoering die over minder functionaliteit beschikt. Sinds versie 6.0.7 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1 Improved M4A / AAC codec gapless feature Added support for MPEG-4/ISO file format gapless information

Improved user interface Improved metadata text select/copy/paste behaviour Improved network browsing in the integrated Windows Explorer view

Improved MP3 decoder Can decode MP3 files that have more than 500kB of foreign data (e.g. large APEV2 tag at the end of the file)

Changes in version 6.0.9 Codec update FLAC 1.3.2 July update Performance improvements Bug fixes

Language update German

Changes in version 6.0.8 Codec update Opus 1.2.1 Fixed a rare issue in the codec, see the details

Improved the ripping log to explicitly show the copy and test errors and crcs