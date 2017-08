Asterisk is een uitgebreide pbx voor BSD, Linux en macOS. Het programma biedt alle functies die je van een telefooncentrale mag verwachten. Zo beschikt het onder andere over mogelijkheden voor voicemail, conferencing en call queueing. Daarnaast is ondersteuning voor caller-id-services, adsi , sip en h323 aanwezig. Voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben de eerste bètaversie van Asterisk 15.0.0 uitgebracht, voorzien van de volgende aankondiging:

Asterisk 15.0.0-beta1 Now Available



The Asterisk Development Team would like to announce the first beta of Asterisk 15.0.0. This beta is available for immediate download at http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk.



The release of Asterisk 15.0.0-beta1 resolves several issues reported by the community and would have not been possible without your participation.



For a full list of changes in this beta, please see the ChangeLog: http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-15.0.0-beta1



Thank you for your continued support of Asterisk!