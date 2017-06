Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Door op de router naar Pi-hole te verwijzen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van Tweaker jpgview. De ontwikkelaars achter Pi-hole hebben versie 3.1 uitgebracht met de volgende veranderingen en verbeteringen:

New Chronometer 2 #1474

Tricorder debug logs are now uploaded using SSL when openssl is available #1464

Tricorder has a 10 second opt-out window if openssl isn't available when uploading #1469

IPv6: Use ULA addresses in favor of GUA addresses if available #1508

Add weekly logrotation of FTL's log #1509

Separate blacklist into blacklist.list from gravity.list #1534 Tweaks Install loopback firewall rules for FTL #1419

Default dhcpcd.conf nameservers to 127.0.0.1 #1436

Version now displays FTL data. New flags and re-written script. #1447 #1459

Improve busybox portablity and support #1465

Improve formatting of help docs #1468

Fixed handling of pihole -wild help text #1317

Repair/Reconfigure will reset any changes made to /etc/.pihole and /var/www/html/admin #1481 #1491

Stash changes when using checkout #1384

Update adlist query to search whitelist #1456 Fixes Apt failure message doesn't show internal function name to users. #1446

Fix whitelisting via block page if not on the root page #1452

Debug log now shows status of Gateway checks #1455

Only logrotate once at midnight #1476

Disable wildcard-list when disabling Pi-hole #1495

FTL would update twice if both it and core had an update #1517

Correct permissions on /etc/pihole #1530

Delete temporary FTL install files after install #1532