Versie 5.9.6 van WinSCP is uitgebracht. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de bestandsbeheerprogramma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave is de Duitse vertaling bijgewerkt en zien we enkele verbeteringen terug uit de 5.10-bètareleases.

Changes in version 5.9.6: German translation updated. Back-propagated some improvements and fixes from 5.10-5.10.2 beta releases: SSH core and private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.69. It brings the following change: WinSCP should work with MIT Kerberos again, after DLL hijacking defences broke it.

core and private key tools (PuTTYgen and Pageant) upgraded to PuTTY 0.69. It brings the following change: TLS / SSL core upgraded to OpenSSL 1.0.2l.

/ core upgraded to OpenSSL 1.0.2l. Allow using 64-bit version of PuTTY (and its tools), when available. 1522

XML parser upgraded to Expat 2.2.1.

parser upgraded to Expat 2.2.1. Bug fix: Scripting open command without arguments issued irrelevant warning about use of stored site.

command without arguments issued irrelevant warning about use of stored site. Bug fix: Generated code uses TransferOptions.Speed instead of TransferOptions.SpeedLimit . 1543