FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Dit programma is de opvolger van Everest, dat op zijn beurt de opvolger van AIDA32 en AIDA16 was. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 40 dollar voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 5.92 ziet er als volgt uit:

RGB LED keyboard and mouse support

The existing AIDA64 RGB LED module has been extended to cover Corsair K55 RGB LED keyboard and Corsair Glaive RGB LED mouse. CPU and memory utilization, network traffic, temperatures, voltages, fan speeds, and power draw measurements can now all be monitored on RGB devices, using various visual representations.



Next-generation Intel processors and chipsets support

AVX2 and FMA optimized 64-bit benchmarks for 7th Generation Intel Core “Skylake-X” and “Kaby Lake-X” high-end desktop processors. Chipset information for Intel X299 “Union Point” south bridge, and for the integrated memory controller of Intel “Skylake-X” and “Kaby Lake-X” processors. AIDA64 benchmarks and System Stability Test utilize Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Fused Multiply-Add (FMA) instructions, and AES-NI hardware acceleration of the new Intel processors.



Support for the latest hardware technologies

Multi-threaded OpenCL GPGPU benchmarks, graphics processor, OpenGL and GPGPU details, temperature and cooling fan monitoring for the latest GPUs: AMD Radeon RX 500 Series, nVIDIA GeForce GT 1030, GeForce MX150, Titan Xp. Vulkan graphics accelerator diagnostics for AMD, Intel and nVIDIA graphics accelerators. Support for NVMe 1.3 and WDDM 2.2. Improved support for AMD Ryzen 5 and Ryzen 7 processors. Advanced support for Areca RAID controllers.