Door Bart van Klaveren, dinsdag 20 juni 2017 06:58

Bron: Hamrick Software

Hamrick Software heeft versie 9.5.80 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.5.77 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.5.80 Improved scan quality with some Minolta film scanners

Added support for HP Deskjet 3700

Added support for duplex scanning with some Samsung scanners

Fixed problem with Microtek ArtixScan 120tf

Fixed problem with Brother ADS-1500W and ADS-1600W What's new in version 9.5.79 Added support for 14 Epson printer/scanner/copiers DS-320 L385 L386 PX-M680F PX-M780F PX-M781F WF-3720 WF-4720 WF-4730 WF-4740 XP-240 XP-243 XP-245 XP-247

Added support for 12 Canon printer/scanner/copiers iR C3020 iR C3025 MF631C MF632C MF633C MF634C MF635C MF731C MF732C MF733C MF734C MF735C

What's new in version 9.5.78 Fixed problem with automatic detection of color scans

Fixed problem with duplex on HP Officejet Pro 8720

Fixed problem with duplex on Brother ADS-2800W

Fixed problem with reading multi-page TIFF files

Added support for Canon G4000

Added support for Epson ET-2650, EP-M570T, L496

De volgende downloads zijn beschikbaar:

VueScan 9.5.80 voor Windows (32bit)

VueScan 9.5.80 voor Windows (64bit)

VueScan 9.5.80 voor Linux (32bit)

VueScan 9.5.80 voor Linux (64bit)

VueScan 9.5.80 voor macOS (32bit)

VueScan 9.5.80 voor macOS (64bit)