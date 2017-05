Door Japke Rosink, woensdag 17 mei 2017 14:16, 1 reactie • Feedback

Bron: Apple, submitter: mjcm

Apple heeft versie 12.6.1 van iTunes uitgebracht. Met dit programma is het onder andere mogelijk om muziek te beluisteren of films en tv-series te bekijken. Deze kunnen via de internetmuziekwinkel van Apple iTunes worden aangeschaft. Het programma kan verder cd's branden en worden gebruikt om een iPod, iPhone of iPad te beheren. Apples iTunes is beschikbaar voor Windows 7 en latere Windows-versies, en natuurlijk voor macOS. In versie 12.6.1 is onder andere een beveiligingsprobleem in de meegeleverde WebKit opgelost.

iTunes 12.6.1 for Windows



This update includes minor app and performance improvements.



WebKit

Available for: Windows 7 and later

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution

Description: Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling.

CVE-2017-6984: lokihardt of Google Project Zero