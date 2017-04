Door Bart van Klaveren, maandag 24 april 2017 18:03, 2 reacties • Feedback

Bron: Qihu 360 Software

Qihu 360 heeft een update voor versie 8.8.0 van Total Security Essential uitgebracht. Deze gratis virusscanner van Chinese makelij maakt gebruik van verschillende engines om bestanden op kwaadaardige code te scannen. Zo is er onder meer een cloud-egine, Qihu's eigen QVMII en het benut technologie van Avira en Bitdefender. Verder is er een sandbox aanwezig en toont het geen advertenties, iets wat de gratis producten van concurrenten vaak wel doen. Qihu 360 is in het verleden door onafhankelijke testbedrijven wel eens beschuldigd van het manipuleren van de tests om beter uit de verf te komen en wordt daarom niet meer meegenomen in de maandelijkse vergelijkingstesten, maar het programma doet zijn werk verder prima. In deze uitgave in ondersteuning voor de Creators Update van Windows 10 toegevoegd en zijn er diverse problemen verholpen, al treedt Qihu 360 niet in details.