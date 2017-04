Door Bart van Klaveren, maandag 24 april 2017 17:58, 0 reacties • Feedback

Bron: Light Alloy, submitter: TheDutchJewel

Versie 4.10.0 van Light Alloy is uitgekomen. Deze uitgebreide mediaspeler van Russische makelij heeft geen aparte codecs of filters nodig om mediabestanden af te spelen. Ondersteuning is onder meer aanwezig voor verschillende geluidssporen, ondertiteling, iptv en internetradio. Het programma en de website zijn in diverse talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Deze uitgave is de laatste grote update van deze mediaspeler. Er zullen geen nieuwe mogelijkheden meer worden toegevoegd, maar problemen zullen nog wel worden verholpen. De ontwikkelaars gaan namelijk aan een nieuwe mediaspeler werken met de naam Verona Player.