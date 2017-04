Resolume Arena 5.1.4 & Avenue 4.6.4:

Door Japke Rosink, vrijdag 21 april 2017 16:50, 5 reacties • Feedback

Bron: Resolume

Resolume is een applicatie die speciaal voor live video is ontwikkeld en kan bijvoorbeeld worden gebruikt door vj's die een live videoperformance geven. Door gebruik te maken van verschillende toetsen op het keyboard of midi-apparaat kun je beelden afwisselen, over elkaar afspelen en bewerken. Er is ondersteuning aanwezig voor de meeste gangbare beeldbestandstypen, waaronder avi, mov, mpg, swf, gif, jpg, bmp, en psd. Daarnaast kan een 'capture device', zoals een camera, webcam of tv-tuner, gebruikt worden. De ontwikkelaars hebben Resolume Arena 5.1.4 en Avenue 4.6.4 uitgebracht, voorzien van de volgende aankondiging: