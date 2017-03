Door Bart van Klaveren, woensdag 22 maart 2017 06:38, 1 reactie • Feedback

Apple heeft versie 12.6 van iTunes uitgebracht. Met dit programma is het onder andere mogelijk om muziek te beluisteren of films en tv-series te bekijken. Deze kunnen via de internetmuziekwinkel van Apple iTunes worden aangeschaft. Het programma kan verder cd's branden en worden gebruikt om een iPod, iPhone of iPad te beheren. Apples iTunes is beschikbaar voor Windows 7 en latere Windows-versies, en natuurlijk voor macOS. In versie 12.6 is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om films te huren die op elk willekeurig apparaat wat ten minste iOS 10.3 of tvOS 10.2 draait.