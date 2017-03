Door Bart van Klaveren, maandag 20 maart 2017 04:33, 0 reacties • Feedback

Bron: WSUS Offline Update

Versie 10.9.2 van WSUS Offline Update is uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om Windows-computers die geen of een trage internetverbinding hebben, toch van de laatste updates van Microsoft te voorzien. Door simpelweg een of meer besturingssystemen, officepakketten en talen aan te vinken, worden alle beschikbare updates van de ftp-server van Microsoft gedownload. Als de updates binnen zijn, wordt er naar keuze een iso-bestand per taal of per besturingssysteem van gemaakt. Via een cd of dvd kunnen andere computers vervolgens snel en eenvoudig worden bijgewerkt. In deze versie, een van de laatste met ondersteuning voor Windows Vista, zijn de volgende verbeteringen aangebracht: