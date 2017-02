Door Bart van Klaveren, woensdag 15 februari 2017 14:13, 0 reacties • Feedback

Bron: PowerISO Computing, submitter: CriticalHit_NL

Versie 6.8 van PowerISO is kortgeleden uitgekomen. Met dit programma kunnen floppy-, cd- en dvd-images worden aangemaakt, bewerkt en geconverteerd, onder meer in PowerISO's eigen DAA -bestandstype. Daarnaast kan het programma virtuele schijfstations aanmaken. De probeerversie wordt als crippleware uitgebracht, wat in dit geval inhoudt dat het niet mogelijk is om images groter dan 300MB aan te maken of aan te passen. In deze uitgave zijn enkele kleine niet nader omschreven problemen verholpen.