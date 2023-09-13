Software-update: PowerISO 8.6

PowerISO logo (75 pix) Versie 8.6 van PowerISO is uitgekomen. Met dit programma kunnen floppy-, cd- en dvd-images worden aangemaakt, bewerkt en geconverteerd, onder meer in PowerISO's eigen DAA-bestandstype. Daarnaast kan het programma virtuele schijfstations aanmaken. De probeerversie wordt als crippleware uitgebracht, wat in dit geval inhoudt dat het niet mogelijk is om images groter dan 300MB aan te maken of aan te passen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features in version PowerISO 8.6:
  • Can create GPT UEFI bootable USB drive.
  • Some minor bug fixes and enhancements.

Versienummer 8.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Power Software Ltd.
Download https://www.poweriso.com/download.php
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-09-2023 14:31
0 • submitter: danmark_ori

13-09-2023 • 14:31

0

Submitter: danmark_ori

Bron: Power Software Ltd.

Update-historie

10-'25 PowerISO 9.2 15
05-'25 PowerISO 9.1 5
01-'25 PowerISO 9.0 5
08-'24 PowerISO 8.9 0
04-'24 PowerISO 8.8 13
12-'23 PowerISO 8.7 9
09-'23 PowerISO 8.6 0
05-'23 PowerISO 8.5 0
01-'23 PowerISO 8.4 0
09-'22 PowerISO 8.3 8
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PowerISO

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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