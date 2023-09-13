Software-update: Honeyview 5.51

HoneyView logo (75 pix) Bandisoft heeft versie 5.51 van Honeyview uitgebracht, een gratis programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het is klein, snel en bevat geen ad- of spyware. Ondersteuning is aanwezig voor de gebruikelijkste afbeeldingsformaten. Verder kan het exif-informatie tonen, indien aanwezig, en kan het de afbeeldingen ook als een diavoorstelling weergeven. Daarnaast kunnen kleine bewerkingen worden uitgevoerd, zoals roteren, uitsnijden en vergroten of verkleinen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.51:
  • Fixed a security issue occurring with the WebP format (CVE-2023-4863)
  • Other modifications

HoneyView

Versienummer 5.51
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Bandisoft
Download https://www.bandisoft.com/honeyview/dl.php?web
Bestandsgrootte 7,85MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-09-2023 14:38 0

13-09-2023 • 14:38

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Bron: Bandisoft

Update-historie

06-'24 Honeyview 5.53 4
09-'23 Honeyview 5.51 0
10-'22 Honeyview 5.50 3
09-'22 Honeyview 5.49 4
06-'22 Honeyview 5.48 0
05-'22 Honeyview 5.47 0
01-'22 Honeyview 5.46 1
12-'21 Honeyview 5.45 6
11-'21 Honeyview 5.42 11
11-'21 Honeyview 5.41 8
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HoneyView

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Design en multimedia

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