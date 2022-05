Bandisoft heeft versie 5.42 van Honeyview uitgebracht, een gratis programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het is klein, snel en bevat geen ad- of spyware. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gebruikelijke afbeeldingsformaten. Verder kan het exif- en gps-informatie tonen, indien aanwezig, en kan het de afbeeldingen ook als een diavoorstelling weergeven. Daarnaast kunnen kleine bewerkingen worden uitgevoerd, zoals roteren, uitsnijden en vergroten of verkleinen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 5.42: Fixed vulnerabilities that may occur when handling TIFF files (CNVD-C-2021-352866, CNVD-C-2021-352868)

