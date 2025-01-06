Versie 9.0 van PowerISO is uitgekomen. Met dit programma kunnen de gangbaarste floppy-, cd- en dvd-images worden aangemaakt, bewerkt, geconverteerd en als virtueel station aan het systeem worden gekoppeld. Daarnaast kan het cd's en dvd's branden en audio-cd's rippen. De probeerversie wordt als crippleware uitgebracht, wat in dit geval inhoudt dat het niet mogelijk is om images groter dan 300MB aan te maken of aan te passen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features in version PowerISO 9.0: Can open zpaq files.

Can preview webp and pcx files.

Some minor bug fixes and enhancements.