Software-update: PowerISO 9.0

PowerISO logo (75 pix) Versie 9.0 van PowerISO is uitgekomen. Met dit programma kunnen de gangbaarste floppy-, cd- en dvd-images worden aangemaakt, bewerkt, geconverteerd en als virtueel station aan het systeem worden gekoppeld. Daarnaast kan het cd's en dvd's branden en audio-cd's rippen. De probeerversie wordt als crippleware uitgebracht, wat in dit geval inhoudt dat het niet mogelijk is om images groter dan 300MB aan te maken of aan te passen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features in version PowerISO 9.0:
  • Can open zpaq files.
  • Can preview webp and pcx files.
  • Some minor bug fixes and enhancements.

Versienummer 9.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website PowerISO
Download https://www.poweriso.com/download.php
Bestandsgrootte 5,09MB
Licentietype Anders

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-01-2025 17:15 5

06-01-2025 • 17:15

5

Bron: PowerISO

Update-historie

10-'25 PowerISO 9.2 15
05-'25 PowerISO 9.1 5
01-'25 PowerISO 9.0 5
08-'24 PowerISO 8.9 0
04-'24 PowerISO 8.8 13
12-'23 PowerISO 8.7 9
09-'23 PowerISO 8.6 0
05-'23 PowerISO 8.5 0
01-'23 PowerISO 8.4 0
09-'22 PowerISO 8.3 8
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PowerISO

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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playstation1 6 januari 2025 17:21
de bestanden zijn op virustotal.com niet betrouwbaar.
beveiligingsleveranciers hebben dit bestand als schadelijk gemarkeerd.
whitemage2003 @playstation16 januari 2025 17:27
Vreemd, als ik dit bestand scan is hij gewoon goed..
Hoe heb je getest? Eerst downloaden en dan het gedownloade bestand testen of via url?

Ik heb via url gedaan en geen issues
CriticalHit_NL @whitemage20036 januari 2025 17:32
Het is prima betrouwbaar maar Poweriso heeft in de installer altijd genoemde 'Adware' zitten, van die dialogen die je proberen over te halen additionele software te installeren, een soort van advertentie-methode om inkomsten te genereren.

Daarom gaan AVs soms af met meldingen als Adware of PUA (Potentially Unwanted Application) terwijl het verder weinig zegt.

Overigens is het lachwekkend dat juist die chinese AVs altijd met de meest domme detecties komen die nergens op slaan en het maar een generieke trojan o.i.d. noemen.
playstation1 @whitemage20036 januari 2025 18:46
Ik had het bestand eerst gedownload en kreeg de meldingen.
Via url heb ik getest en krijg ik geen meldingen.
Jbro 7 januari 2025 15:56
Net als de vorige versie 8.9 is ook 9.0 onder Windows 11 niet helemaal functioneel. Je kunt wel een ISO mounten als een virtuele disk maar je kunt de progrmma's die erop staan niet uitvoeren. Je krijgt de melding dat het bestand (bijv. setup.exe) niet kan worden uitgevoerd.

Wat betreft Microsoft Server 205 hetzelfde verhaal.

Probleem schijnt veroorzaakt te worden door het ontbreken van een driver (altans dat vind je op reakties op het internet)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.