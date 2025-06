Versie 8.4 van PowerISO is uitgekomen. Met dit programma kunnen floppy-, cd- en dvd-images worden aangemaakt, bewerkt en geconverteerd, onder meer in PowerISO's eigen DAA -bestandstype. Daarnaast kan het programma virtuele schijfstations aanmaken. De probeerversie wordt als crippleware uitgebracht, wat in dit geval inhoudt dat het niet mogelijk is om images groter dan 300MB aan te maken of aan te passen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features in version PowerISO 8.4: Support BTRFS file system.

Can create Windows to Go usb drive (install and run windows from usb drive)

Some minor bug fixes and enhancements