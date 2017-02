Door Bart van Klaveren, vrijdag 3 februari 2017 17:36, 1 reactie • Feedback

Bron: Klocman software

Klocman software heeft versie 3.7 van Bulk Crap Uninstaller uitgebracht. Met dit programma, dat onder een opensourcelicentie wordt uitgebracht, kunnen in een keer diverse programma's en Windows Store-apps in een keer van de computer worden verwijderd. Het voert eerst de standaard uninstall-procedure uit en scant daarna het de computer op overgebleven snelkoppelingen en registersleutels om die ook nog te verwijderen. Na afloop kunnen eventueel ook nog externe programma's zoals CCleaner worden gestart. Tenslotte bevat het ook een start-upmanager, waarmee programma's die met Windows meestarten, uitgeschakeld kunnen worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: