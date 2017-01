Door Bart van Klaveren, dinsdag 24 januari 2017 08:12, 1 reactie • Feedback

Bron: Apple

Apple heeft een update voor versie 12.5 van iTunes uitgebracht. Met dit programma is het onder andere mogelijk om muziek te beluisteren of films en tv-series te bekijken. Deze kunnen via de internetmuziekwinkel van Apple iTunes worden aangeschaft. Het programma kan verder cd's branden en worden gebruikt om een iPod, iPhone of iPad te beheren. Apples iTunes is beschikbaar voor Windows 7 en latere Windows-versies, en natuurlijk voor macOS. In versie 12.5 is onder meer de interface van Apple Music opgefrist. Meer dan dat deze update kleine verbeteringen met betrekking tot de werking stabiliteit van het programma heeft wilde Apple niet kwijt.

iTunes 12.5.5

This update includes minor app and performance improvements.