Door Bart van Klaveren, dinsdag 10 januari 2017 21:03

Bron: IObit

IObit heeft versie 6.2 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer meerdere programma's te verwijderen. Let tijdens de installatie even goed op, anders krijg je er ook Driver Booster of Advanced SystemCare bij. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: