Door Bart van Klaveren, woensdag 11 januari 2017 07:51, 1 reactie • Feedback

Bron: Piwik

De eerste update voor Piwik versie 3.0 is uitgekomen. Dit programma is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Piwik verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. In versie 3.0 is onder meer de gebruikersinterface opgepoetst en volgt deze nu de Material Design. Dit moet er toe leiden dat Piwik beter en sneller reageert, met name op mobiele apparaten. In versie 3.0.1 hebben onder meer de icons voor browsers, besturingssystemen en zoekmachines een opschoonbeurt gekregen

What’s new?



Piwik 3.0.1 is a follow up release to the epic Piwik 3 release bringing a few improvements as well as solving a few issues reported by users after the Piwik 3 upgrade. The most visible change is that most icons for browsers, operating systems, search engines and website icons have been updated in high resolution. This was the first contribution from Lukas Winkler and we can all be thankful for this awesome improvement!



51 tickets have been closed by more than 11 contributors!