Er worden op dit moment twee verschillende schermtechnieken gebruikt voor televisies: oled en lcd. Alle oledschermen in televisies komen uit de fabrieken van LG Display en ze worden door bijna alle grote merken verkocht. Om tegenwicht te bieden tegen al het oledgeweld, bedacht Samsung qled. Dat is een schermtechniek die gewoon gebruikmaakt van lcd om het beeld weer te geven, maar met een backlicht met alleen blauwe leds waarvan het licht naar wit wordt omgezet door middel van quantumdots. Het resulterende witte licht is samengesteld uit drie mooie pieken bij rood, groen en blauw. Hierdoor hebben qledtelevisies een groot kleurbereik en, doordat er minder nauwkeurige kleurenfilters voor de lcd kunnen worden gebruikt, een hogere helderheid dan lcd-televisies met een witte backlight.

Het Chinese TCL is bij ons nog niet zo'n bekend merk, maar het is wereldwijd een zeer grote speler die, op Samsung na, de meeste lcd-televisies ter wereld produceert. Ook TCL maakt qled-televisies en wij hebben voor deze review het 4k-topmodel bekeken: de C825. We hebben de grootste maat getest met een beelddiagonaal van 65", maar er is ook een 55"-versie beschikbaar. Dat deze tv niet onderdoet voor de modellen van Samsung, blijkt uit de technische specificaties.

Niet alleen maakt dit model gebruik van quantumdots voor een groot kleurbereik, maar ook het contrast van het 11bit-VA-paneel wordt vergroot door het gebruik van een full array local dimming backlight met duizenden microleds. Ook is er ondersteuning voor HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma en Dolby Vision. Dat zijn dus alle op dit moment gangbare hdr-formaten.

Daarnaast is de C825 voorzien van een onder het scherm geïntegreerde soundbar van Onkyo. Dit audiosysteem bestaat uit twee naar voren en dus op je oren gerichte luidsprekers van 15W, die worden bijgestaan door een 30W-woofer aan de achterkant van de tv. Niet alleen wordt het bij de streamingdiensten populaire Dolby Atmos-formaat ondersteund, ook DTS-soundtracks worden keurig afgespeeld.

De televisie draait op Android TV van Google. Van alle smart-tv-platforms biedt dit besturingssysteem verreweg de meeste apps. Je kunt gebruikmaken van de spraakassistent van Google door middel van de, uitschakelbare, microfoon in de tv. Er worden twee afstandsbedieningen meegeleverd: een kleine met een beperkt aantal toetsen en ingebouwde microfoon, en een gewone infraroodafstandsbediening met veel toetsen. Ook zit er een webcam in de doos. Op het moment van schrijven stond ons 65"-testmodel in de Pricewatch voor zo'n 1390 euro en was de 55"-versie voor 1195 euro te koop.