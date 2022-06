Als de wetenschap ooit over een supersnelle quantumcomputer wil kunnen beschikken, is een van de obstakels die overwonnen moet worden, de bottleneck die de bedrading gaat vormen. Elke qubit moet individueel aangestuurd worden om er mee te kunnen rekenen. Die aansturing gebeurt met signalen via kabels en elke qubit moet dus met een kabel met 'de buitenwereld' verbonden worden. Dat is niet zo'n probleem bij enkele tientallen qubits, maar wel bij de duizenden tot miljoenen quantumbits die nodig zijn voor krachtige supercomputers: de complexiteit en hoeveelheid kabels worden al snel onwerkbaar.

Intel en QuTech, het quantumtechnologieinstituut waarin de TU Delft en TNO samenwerken, denken dat de Horse Ridge-chip de deur opent voor het omzeilen van deze wiring bottleneck, omdat deze de deur opent naar integratie van de aansturing en de qubitchip in een compact geheel. De vraag was of de aansturings-chip wel echt geschikt was voor de aansturing. Testen tonen nu aan dat de 22nm-soc twee qubits prima controleert, ook op een lage temperatuur van enkele graden boven het absolute nulpunt. Ze publiceren er over in Nature. Tweakers sprak met twee van de onderzoekers over het belang van hun testwerk.