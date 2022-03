De laatste maanden van het jaar hangen aan elkaar van tradities en daar doen we bij Tweakers graag aan mee met onze Gift Guide. Ben je op zoek naar een cadeau voor een medetechliefhebber of zoek je leuke cadeausuggesties om op je eigen sinterklaas- of kerstlijstje te zetten, dan vind je in dit overzicht hopelijk de inspiratie die je zoekt. Zo voorkom je als het goed is dat paar sokken van die tante die weinig met tech heeft, of weet je een vriend of vriendin te verbazen met een origineel techcadeau.

We schreven 'onze' Gift Guide, maar het is natuurlijk júllie Gift Guide. Net zoals in de laatste jaren is deze lijst met cadeausuggesties samengesteld op basis van jullie input. Via het forumtopic ontvingen we een grote hoeveelheid suggesties, waarvoor dank. Het gros van de suggesties gaat om echte techproducten, maar soms kregen we ook suggesties uit een andere hoek, die we er voor de afwisseling ook bij hebben gezet. Alle beschrijvingen die je leest bij de producten, komen van de mensen die ze aangedragen hebben, met een beetje eindredactie vanuit de redactie.

Voor dit artikel hebben we gekeken naar de suggesties die 150 euro of minder kosten, waarmee ze voor de meesten nog echt bruikbaar zijn als cadeaus. De duurdere suggesties, waar zeker ook veel leuke tussen zitten, publiceren we later in december als een overzicht van producten die je jezelf tegen het einde van het jaar nog cadeau zou willen doen, net zoals we vorig jaar deden.

Veel dank aan iedereen die aan deze Gift Guide heeft bijgedragen en we wensen je veel leesplezier.