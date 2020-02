De populairste Androidskins uitgekleed

De naam is een beetje misleidend. Vaak heten ze 'skins', alsof de software die fabrikanten maken voor hun Android-telefoons alleen een huid is, een schilletje met daaronder exact dezelfde organen. Dat klopt niet helemaal. Fabrikanten grijpen diep in op hoe Android werkt, hoe het eruitziet en welke diensten je kan gebruiken voor welke functies.

Het is voor veel mensen een belangrijke reden om een telefoon juist wel of niet te willen, maar in hoeverre verschillen deze skins anno 2020 nog echt van elkaar? Welke functies zul je missen als je vaarwel zegt tegen Huaweis EMUI en overstapt naar het MIUI van Xiaomi? Of krijg je er misschien wel heel interessante features bij? Niet iedereen heeft de mogelijkheid om uitgebreid Androidskins te vergelijken zonder na enige tijd de winkel uitgejaagd te worden.

Het was best tijdrovend, maar we hebben voor veel van de functies uitgezocht in welke skin je ze aantreft en in welke niet. Ook geven we je een globaal beeld van de skins, wat de kenmerkende elementen zijn en wat dus op dat vlak de verschillen ongeveer zijn. Het is niet de bedoeling om een winnaar te kiezen, het is de bedoeling dat je een beeld hebt welke functies je in welke skin kunt verwachten en hoe ze er ongeveer uitzien.

Enthousiast gingen we aan de slag, maar we liepen al snel tegen een beperking aan. Je kunt heel snel vinden of een bepaalde functie wél in een Android-skin zit, maar bepalen of hij er níet in zit, is verrekte veel werk. Want is hij te vinden in de instellingen, in een aparte app of zie je hem alleen als de telefoon op een bepaalde regio staat ingesteld? En dus, noodgedwongen, hebben we niet alle skins op een rij kunnen zetten. We hebben gekozen om de drie skins van de grootste Android-fabrikanten te vergelijken: Samsungs One UI, Huaweis EMUI en Xiaomi's MIUI.