Google Pixel 4 en 4 XL Preview

Hoe vaak zie je een telefoon in oranje? Zwart en wit zijn natuurlijk populaire uitvoeringen, maar we hebben afgelopen jaren in de smartphonemarkt ook veel groen en blauw gezien. Roze komt ook geregeld voor en rood zijn we ook af en toe tegengekomen. Langer geleden, toen Nokia nog Lumia's maakte, zagen we wel eens oranje terugkomen, zoals in de Lumia 930. Sony Ericsson gebruikte de kleur voor zijn Walkman-telefoons. Maar al met al kunnen we stellen dat oranje een van de minst populaire kleuren is in de smartphonewereld.

In Nederland daarentegen is oranje een razend populaire kleur. Vooral eind april is het veel te zien in het straatbeeld en hopelijk, als het een beetje meezit, tooien komende zomer oranje versieringen weer wekenlang huizen in talloze Nederlandse straten vanwege het Europees kampioenschap voetbal voor mannen.

Als je gehoopt had dat Google deze keer met de oranje Pixel 4 had willen aangeven dat het bedrijf zijn telefoons ook in Nederland uitbrengt, dan volgt nu een teleurstelling. Dat gebeurt niet. Wie Pixels wil, zal de grens over moeten. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kun je ze wel kopen.

Omdat Google een van de fabrikanten is die graag grenzen verlegt, gingen wij ook met alle liefde de grens over om in Googles hoofdkantoor in Berlijn al even aan de slag te gaan met de Pixel 4. Als enige Nederlanders tussen de Duitsers konden we daar de oranje en andere Pixel 4-varianten alvast uitproberen en in deze preview lees je onze eerste bevindingen. Goed om te weten: de Pixel 4 en 4 XL verschillen in formaat, schermresolutie en accuduur, maar daar houden de verschillen ook op. De camera's, de radar, de soc, geheugen en opslag komen allemaal overeen.