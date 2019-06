Titel FIFA 20 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ontwikkelaar EA Sports Uitgever Electronic Arts Releasedatum 27 september 2019

'Kijk allemaal naar EA Play, want we gaan iets compleet nieuws doen met FIFA!'. EA was niet van plan het rustig aan te doen, voorafgaand aan de onthulling van FIFA 20. De game was op EA Play in Los Angeles voor het eerst speelbaar, maar belangrijker is dat een geheel nieuwe modus werd aangekondigd. De korte versie van die onthulling: straatvoetbal is terug in FIFA. Het hele verhaal is wat uitgebreider, maar het draait inderdaad om voetballen buiten de standaard 'elf tegen elf'-variant.

We hebben het hier over een heel nieuwe spelmodus, genaamd Volta. In een interview dat we met twee van de makers hadden, werd benadrukt dat Volta meer is dan simpelweg straatvoetbal. In de eerste plaats zijn er meer smaken. Spelers kunnen kiezen voor alles tussen 'twee tegen twee' en 'vijf tegen vijf' en daarbij zijn er allerlei soorten velden en opties in regels. Je kunt bijvoorbeeld 'twee tegen twee' in een kooi spelen, maar ook 'vijf tegen vijf' in een Futsal-zaal, compleet met de regels die horen bij hoe Futsal in werkelijkheid wordt gespeeld.

Daarnaast is de cultuur rond deze vormen van voetbal een belangrijk aspect. Dat komt terug in het uiterlijk van de spelmodus en in de sfeer eromheen. De basis is en blijft voetbal, maar eromheen hangt in Volta een urban sfeer, compleet met bijpassende muziek. Rond de wedstrijden in Volta is ook voldoende te zien. Het publiek, dat om de kooi of het veld heen staat, wordt vermaakt door een DJ, en het geheel is sfeervol verlicht.

Wat gameplay betreft kun je met Volta, zoals gezegd, veel kanten op. De basis voor die gameplay is de normale FIFA-gameplay, al ligt in Volta wel meer nadruk op het uitvoeren van trucjes en kun je natuurlijk gebruikmaken van muurtjes, als het speelveld die heeft. De spelers op de veldjes profiteren echter wel gewoon van de 'slimheid' die je als het goed is gaat zien bij spelers in de overige spelmodi van FIFA 20. Het mag op straat meer om stijl gaan, maar een goed gevoel voor waar ruimte ligt is ook op een klein veldje handig.

Je gevoel zegt misschien dat mooi spel en trucjes belangrijker zijn, maar ook in een urban setting is winnen het belangrijkst. Volgens EA, dat voor Volta met diverse 'straatvoetballegendes' sprak, geldt dat je moet winnen met stijl. Maar als je niet kunt winnen met stijl, zorg dan in elk geval dat je wint: verliezen met stijl maakt je nog steeds een loser. Vandaar dat de voortgang van spelers in Volta primair is gekoppeld aan winnen. Winnen kun je, afhankelijk van welke speloptie je kiest, van computergestuurde teams of van andere spelers. Dat laat zich een beetje vergelijken met de opzet van Ultimate Team, waarin je in de 'Squad Battles' ook tegen teams van andere spelers speelt, maar dan door de AI bestuurd. Precies dat ga je ook in Volta zien. Natuurlijk kun je ook gewoon direct tegen andere spelers spelen. Leuk daarbij is dat je een eigen 'thuisveld' kunt kiezen. Ben jij bijvoorbeeld goed in het spelen met de hoge hekken van de London Cage, dan heb je daar voordeel van. Is dat juist niet je ding, dan kies je een veld zonder een muur of hekken, waar de bal wel uit kan. Speel je thuis, dan speel je volgens jouw regels.

Spelen doe je in Volta desgewenst met echte spelers van je favoriete clubs, maar je kunt ook je eigen speler maken en daarmee de wereld veroveren. Dat gaat deels gepaard met een verhalende modus, die je zou kunnen zien als de spirituele opvolger van The Journey. Het verhaal rond Alex Hunter werd in FIFA 19 afgerond. Je zult The Journey dus niet meer terugvinden in FIFA 20, maar in Volta zit ook een verhaalmodus. Je eigen Volta-speler kun je daarnaast voorzien van allerlei spullen, waarbij je natuurlijk de meest exclusieve spullen wilt hebben. Dit zal waarschijnlijk geen inhoudelijk voordeel opleveren, maar we weten dat er gamers zijn die gevoelig zijn voor dit soort dingen. Of hier zaken als microtransacties bij komen kijken, is nog niet duidelijk. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten.