Nog even door met je smartphone

Flasheritis. Ooit van gehoord? Dat is een aandoening van sommige tweakers. Ook op de redactie heeft het sommigen in zijn ban gehad: de neiging om roms op je telefoon te flashen. Het is misschien geen diagnose die je snel zult horen van een psycholoog, want de ergste effecten zijn telefoons die bugs vertonen of het geregeld even niet doen. Voor de rest is het een onschuldige aandoening.

De neiging om custom roms te flashen was ooit voorbehouden aan mensen die altijd voorop wilden lopen, die hun nieuwe telefoon net wat beter wilde laten werken. Die functie hebben custom roms al een tijdje niet meer. Er ligt echter een nieuwe markt open voor deze 'aftermarket'-besturingssystemen: mensen die nog tevreden zijn met hun oude telefoon, hoewel de ondersteuning door de fabrikant is afgelopen. Je kunt leven met een oude en steeds onveiligere telefoon, je kunt een nieuwe telefoon kopen of je probeert nog wat leven te persen uit je oude telefoon met een verse custom rom, als je telefoon dat ondersteunt. Het is dat laatste waar we ons in dit verhaal op richten.

We hebben drie oude telefoons uit een stoffige la ons netjes georganiseerde telefoonarchief gehaald, om te kijken hoe ze anno nu werken met de software van de fabrikant en hoe het zit met de custom roms. Daarvoor hebben we drie favorieten uit het verleden gepakt: de Samsung Galaxy S7, de OnePlus 3 en de Google Nexus 5X.