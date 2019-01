Gamelaptops met een Intel Core i7-8750H-hexacore en een Nvidia GTX 1060-videokaart zijn er in overvloed. De goedkoopste modellen kosten zo'n 1200 euro en voor dat geld krijg je een dik en zwaar model met een 60Hz-paneel. Medions Erazer X6807 heeft de genoemde cpu en gpu, maar biedt diverse extra's, zoals een relatief dunne en lichte behuizing, een 144Hz-paneel en een mechanisch toetsenbord. Met een prijs van zo'n 1800 euro is hij ook een stuk duurder dan de instappers. In deze review kijken we of hij dat waard is.

Behuizing

Medion maakt voor veel van zijn laptops gebruik van barebones van Chinese fabrikanten. Dat is ook het geval bij de Erazer X6807, die gebaseerd is op de Tongfang GK5CN6Z-barebone. In andere landen wordt dat chassis door tal van andere merken gebruikt; in de Benelux zagen we deze barebone nog niet voorbijkomen.

Voor een gamelaptop is de X6807 behoorlijk licht; net geen twee kilogram. Veel laptops met vergelijkbare hardware wegen zo'n 2,5kg. Er zijn wel meer gamelaptops die rond 2kg wegen, bijvoorbeeld de Razer Blade 15 en de MSI GS65 Stealth Thin. Eerstgenoemde is echter een stuk duurder; de MSI-uitvoering met GTX 1060 en gelijke hardware kost ongeveer hetzelfde.

Het ontwerp is nogal een samenraapsel van materialen en designelementen. De deksel en het gedeelte rondom het toetsenbord zijn gemaakt van aluminium en hebben een 'geborstelde' afwerking. De omranding van het scherm en de onderkant van de laptop bestaan uit plastic. De toetsen zijn afgewerkt met een donkergrijze coating. Het geheel voelt wel stevig aan; de behuizing veert niet of nauwelijks in als je stevig op het toetsenbord drukt.

Warme lucht wordt zowel aan de zijkanten als aan de achterkant uit de laptop geblazen. De plaatsing van een ventilatierooster aan de rechterkant vinden we bij een gamelaptop niet zo prettig. Als je een externe muis gebruikt, bevindt je hand zich waarschijnlijk aan die kant en als je intensieve games speelt, krijgt je muishand een stroom warme lucht te verduren.

Toetsenbord en touchpad

De Erazer X6807 heeft een mechanisch toetsenbord met low-profileswitches. We hebben niet kunnen achterhalen welke switches precies worden gebruikt, maar ze voelen erg clicky aan, zoals blauwe switches. Het toetsenbord neemt de hele breedte van de laptop in beslag en is voorzien van een nummeriek gedeelte. Omdat de volledige breedte van de behuizing wordt benut, zijn de knoppen niet klein.

Bij het typen hebben de toetsen een duidelijke aanslag en je hoort ze ook duidelijk klikken bij het indrukken. Als je een liefhebber bent van mechanische toetsenborden, dan zal dat je bevallen. Het is echter niet het stilste laptoptoetsenbord. De touchpad werkt prettig, heeft een fors formaat en is mooi vlak afgewerkt. Het is een Precision Touchpad, wat resulteert in prima ondersteuning voor multitouchgebaren in Windows 10.

Aan de voorkant van de laptop, net onder de touchpad, zit een brede strook ledverlichting. Met de meegeleverde Control Center-software is de kleur daarvan aan te passen en de ledstrook is ook uit te schakelen. Daarnaast is iedere toets voorzien van een rgb-led en met de de software zijn tal van lichteffecten in te stellen.

Aansluitingen

De X6807 heeft flink wat aansluitmogelijkheden. Links zitten een ethernetpoort, een usb-a-poort, een microfooningang en een audio-uitgang. Rechts tref je nog twee usb-a-poorten en een sd-kaartlezer aan. Aan de achterkant zitten twee minidisplayportaansluitingen, een hdmi-uitgang en een usb-c-aansluiting. Ook zit hier de aansluiting voor de voeding.

De usb-c-aansluiting aan de achterkant kan niet gebruikt worden om de laptop op te laden. Ook ondersteunt de poort geen externe beeldschermen. Dat is niet echt een belemmering, want er zijn immers nog drie andere aansluitingen voor monitoren. Over het aantal aansluitingen hebben we weinig te klagen, maar we missen wel moderne protocollen, zoals Thunderbolt 3 en usb 3.1 gen2. Op een laptop in deze prijsklasse mag je zulke features wel verwachten.