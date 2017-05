Door Paul Hulsebosch, zaterdag 27 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Samengevat Farpoint is een prima game waarin je shoot outs krijgt voorgeschoteld die langzaam maar zeker steeds hectischer worden. De opbouw is goed en geeft je de kans om langzaam te wennen aan het spelen van een first person shooter in virtual reality. Als je de weinige wapens onder de knie hebt, krijg je de volle laag en wordt het spannend genoeg. Het verhaal is onderhoudend en het uiterlijk is voor een vr-game prima. Minpunt is wel dat de campagne wat lineair is. Hij duurt bovendien niet heel erg lang en heeft een wat tegenvallend einde. Helaas heeft de game ook wat bugs. Toch is Farpoint leuk om te spelen en is het een behoorlijk geslaagde poging om een vr-game met een volwaardige campagne te maken. Vooral de Aim Controller maakt de game daarbij leuk, al is het combipakket van game en controller aan de dure kant. Pluspunten Aim Controller voegt veel toe

Mooie vr-spelwereld

Verhaal en acteerwerk Minpunten Bugs

Lineair

Kort Eindoordeel Verkrijgbaar vanaf: € 89,99 Geteste uitvoering: PlayStation VR Richtcontroller + Farpoint (PSVR) Wit

Gespeeld op: PlayStation 4 met PlayStation VR (enige platform)

Virtual reality is best hip, maar de doorontwikkeling ervan stokt. Hardwarematige ontwikkelingen zijn er volop en er verschijnt ook genoeg software, maar die software blijft een beetje steken in de demofase. Echt volwassen games zijn er nauwelijks. Sony wil daar verandering in brengen met Farpoint, een game die alleen voor de PlayStation VR verschijnt. Farpoint moet daarbij de verkoop van de Aim Controller aanjagen, het speciale geweer dat Sony voor de PlayStation VR uitbrengt.

Een bundel met de game en de Aim Controller is voor 90 euro te koop. De game is ook los verkrijgbaar en kan dan met de controller van de PlayStation 4 worden gespeeld. Dat is echter veel minder leuk, de Aim Controller is absoluut aan te raden. De controller zal ook los op de markt verschijnen, maar zover is het nog niet. Farpoint is voorlopig een van de weinige games die voor de controller is ontwikkeld.

Tweehandig

De Aim Controller is een strak vormgegeven wit ding van hard plastic. In de verte lijkt het geval een beetje op een geweer, maar Sony heeft de vormgeving bewust abstract gehouden. Logisch, want het gaat er niet om hoe het wapen dat de controller verbeeldt er in het echte leven uitziet, het gaat om de vorm in de virtuele wereld. Daar kan de Aim Controller elke gewenste vorm aannemen, van kruisboog tot raketwerper, zolang het maar om een tweehandig wapen gaat. Bij de vormgeving van de Aim Controller is het dus belangrijk dat je het apparaat op een logische plaats met beide handen vast kunt houden, en niet zozeer hoe het apparaat oogt. Dat vasthouden werkt prima. Standaard plaats je je rechterhand achterop de controller, waarbij je wijsvinger de trekker bedient. Het is eigenlijk het enige onderdeel van de controller dat doet denken aan een vuurwapen. Je linkerhand schuift een stuk naar voren, waar je duim een joystick bedient. In de game gebruik je die joystick om te lopen. De controller is gelukkig zo gemaakt dat je je handen gemakkelijk kunt wisselen. Als je linkshandig bent, is het net zo eenvoudig om je linkerhand achterop te plaatsen en met je rechterhand te lopen. Ook in de game wordt daar rekening mee gehouden. Als je aangeeft linkshandig te zijn, wordt de gun aan de linkerkant van je lichaam weergegeven. Dat werkt prima.