Vorig jaar bespraken we de Asus ZenBook UX310, een 13,3"-laptop die wist te overtuigen met zijn aluminium behuizing, een prima scherm, een lange accuduur en upgradeopties. Asus heeft dit jaar de UX410 aan zijn assortiment toegevoegd: een nieuw model met dunnere schermranden, waardoor er een 14"-paneel in dezelfde behuizing past.

Behuizing

De behuizing van de UX410 is er onmiskenbaar een uit de Asus ZenBook-serie. Ze is volledig gemaakt van aluminium en netjes afgewerkt. Aan de bovenkant zit een cirkelpatroon met in het midden het Asus-logo. Het scherm laat zich van de bovenkant wel wat gemakkelijk indrukken, maar de behuizing veert dan wel netjes terug.

Bij de UX310 merkten we op dat de laptop vrij dik is in vergelijking met andere 13,3"-laptops uit de 'ultrabook'-categorie. Met een dikte van 18,95mm is de UX410 volgens de specificaties nog ietsje dikker. Het verschil met de UX310, die een hoogte van 18,35mm heeft, is echter niet merkbaar. Het nieuwe model weegt 1,4kg en is daarmee wat zwaarder dan veel vergelijkbare modellen. Concurrenten als de Acer Swift 5, HP Envy 13 en Lenovo IdeaPad 710S zijn met een hoogte van 13 tot 15mm een stukje dunner en vaak ook een paar honderd gram lichter.

Toetsenbord en touchpad

Aan het toetsenbord is niets veranderd ten opzichte van de UX310. Omdat de behuizing wat dikker is dan bij veel andere 13,3"-laptops, is er meer ruimte om de toetsen travel te geven. Volgens de specificaties is dat 1,6mm en in de praktijk is dat in positieve zin merkbaar. Als je stevig tikt of druk uitoefent op het toetsenbord, veert het midden van de behuizing wel iets in. De vierkante toetsen hebben een prettig formaat, maar lijken wat los te zitten. Dat komt doordat ze niet alleen vanuit het midden ingedrukt kunnen worden, maar ook meeveren als je ze vanaf de zijkanten indrukt. Dat levert een wat sponzige type-ervaring op, wat niet hinderlijk is als je eraan gewend bent.

De met glas afgedekte touchpad laat zich prettig bedienen. Het is een zogenoemde Precision-touchpad, waarvan de hardware direct door Windows wordt aangestuurd. De ondersteuning voor veegbewegingen en aanrakingen voor het bedienen van Windows 10 werken dan ook prima.

Aansluitingen

Dat Asus voor de UX410 gebruikmaakt van hetzelfde chassis als voor de UX310 blijkt nog maar eens als we naar de aansluitmogelijkheden kijken. Die zijn niet veranderd; links zitten de stroomaansluiting, een usb 3.0-poort, een hdmi 1.4-poort, een audioaansluiting en een usb type-c-poort. Laatstgenoemde werkt volgens het usb 3.1 gen1-protocol en biedt dus geen snelheidsvoordeel ten opzichte van de usb 3.0-aansluiting. Rechts zitten twee usb 2.0-poorten en een sd-kaartlezer. We vinden het jammer dat Asus deze usb-poorten geen upgrade naar snellere versie 3.0-varianten heeft gegeven.

Uitvoeringen

Asus komt in de Benelux met drie uitvoeringen van de UX410UA. Het model dat wij hebben getest heeft een Core i5-7200U-processor, 4GB ram en een 128GB-ssd. De adviesprijs bedraagt 799 euro. Voor honderd euro minder krijg je hetzelfde model, maar dan met een lager geklokte Core i3-processor. Er komt ook een variant die honderd euro meer kost en daarvoor krijg je 8GB ram, een 256GB-ssd en een hoger geklokte Core i5. Alle versies hebben een mat scherm met ips-paneel, verlicht toetsenbord en wifi-ac-module. Asus maakt ook UX410UQ-varianten, die zijn voorzien van een Nvidia GTX 940M-gpu, maar deze modellen worden niet in de Benelux verkocht.