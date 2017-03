Door Sim Kranenburg, zaterdag 25 maart 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Samengevat Sony's XE93 biedt een stak design, een prima beeld en een goed geluid zonder dat er lelijke luidsprekers zichtbaar zijn. Ook is hij in staat om prachtige hdr-beelden weer te geven dankzij een stevige piekhelderheid die niet inzakt als een groot gedeelte van het beeld helder moet zijn. De bediening werkt prettig dankzij Android TV en een goed ontworpen afstandsbediening. De gebruikte soc van MediaTek is helaas wederom aan de zwakke kant, maar daar heb je alleen last van als je 3d-games wil spelen. Het belangrijkste nadeel is de stevige prijs waardoor dit model het moet opnemen tegen oled-televisies van de concurrent. Pluspunten Strak design

Mooi beeld

Goed geluid

Prettige afstandsbediening Minpunten Relatief duur

Inputlag middelmatig Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 2.600,- Verkrijgbaar vanaf: € 2.599,- Geteste uitvoering: Sony KD-55XE9305 Zwart

Nieuwe technologie in de wereld van televisie is altijd het eerst beschikbaar op dure topmodellen. Zo was hdr-weergave tot voor kort niet beschikbaar op betaalbare modellen. Met modeljaar 2017 komt daar verandering in, want Sony biedt het nu over de hele linie aan, zelfs op de hd-modellen. Toch zijn er grote verschillen in de kwaliteit van de hdr-weergave en dat komt doordat het contrast van lcd-televisies van nature aan de lage kant is. Voor een echt goede hdr-weergave kun je dus het best uitwijken naar de oledtechniek, zoals Sony met de A1 heeft gedaan. Helaas is oled nog altijd relatief duur en bovendien is de maximale helderheid bij lange na niet zo hoog als bij lcd-tv's, waardoor je de kijkruimte moet verduisteren voor het beste resultaat bij hdr-weergave.

Door gebruik te maken van een backlight met local dimming kan het contrast van een lcd flink worden verbeterd. Hierbij is het van belang dat de backlight in zoveel mogelijk zones is verdeeld, zodat de helderheid zo nauwkeurig mogelijk aan het weer te geven beeld kan worden aangepast. Om een groot aantal zones mogelijk te maken zonder naar een dure full array local dimming-backlight te hoeven uitwijken, introduceerde Sony vorig jaar Slim Backlight Drive. Hierbij is het scherm gewoon edge-lit met leds in de zijkanten van het scherm, maar wordt gebruikgemaakt van een gestapelde, dubbele lichtgeleider, zodat het scherm horizontaal in vier zones kan worden verdeeld.

Het model in deze review, de XE93, heeft een verder ontwikkelde versie van deze techniek, die de naam Slim Backlight Drive+ heeft meegekregen. Hierbij zitten de backlight-leds niet in de zijkanten, maar in de boven- en onderkant, waardoor het scherm nu verticaal in vieren is verdeeld en er meer dimmingzones zijn. De XE93 is verkrijgbaar in de maten 55 en 65 inch, waarvan wij de kleinste hebben getest. Er is ook een 75"-versie, maar omdat die van een fald -backlight is voorzien, heeft die versie de naam XE94 meegekregen.

Als besturingssysteem is opnieuw voor Android TV van Google gekozen. Hoewel versie 7 Nougat al geruime tijd beschikbaar is, moeten we het voorlopig nog met versie 6 Marshmallow doen. Over een eventuele update naar versie 7 is op dit moment nog niets bekend.