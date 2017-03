Door Sim Kranenburg, woensdag 8 maart 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Als je het beste van het beste wil op televisiegebied, kom je vanzelf uit bij een oledtelevisie. Door de oledtechniek is er in tegenstelling tot bij lcd-techniek geen backlight nodig, omdat de oleds zelf licht uitstralen. Bij een uhdtv zitten meer dan 33 miljoen afzonderlijke oleds in het beeldpaneel en die kunnen allemaal geheel worden uitgeschakeld, waardoor een perfecte zwartweergave mogelijk is. Dat levert een zeer hoog contrast op, waardoor het beeld veel meer indruk maakt dan bij andere schermtechnieken. Het hoge contrast is ook op lokaal niveau beschikbaar, waardoor het beeld er scherper uitziet. De weergave van hdr-beelden heeft eveneens baat bij het hoge lokale contrast.

Tot voor kort was LG alleenheerser op oledgebied, dankzij patenten die het van het noodlijdende Kodak heeft overgenomen, was deze Koreaanse elektronicareus als enige in staat om grote oledpanelen tegen een acceptabele prijs te produceren. Om de oledboot niet te missen hebben inmiddels alle grote televisiefabrikanten, behalve Samsung, een deal met LG Display gesloten voor de afname van oledpanelen. Ook TP Vision, de maker van Philips-televisies, klopte aan bij LG en presenteerde op de afgelopen IFA zijn allereerste oled-tv: de 901F, die we in deze review bekijken.

De 901F heeft een beelddiagonaal van 55inch, oftewel 140cm, en kost op het moment van schrijven zo'n 3200 euro. Later zal er ook een 65"-versie verschijnen, maar op dit moment is daarvan nog geen prijs bekend. Op de IFA werd ook een gebogen versie getoond: de 901C. Deze zal bij ons niet worden verkocht, omdat er niet veel animo (meer) is voor gebogen televisies. Op een high-end Philips-televisie mag Ambilight natuurlijk niet ontbreken. De 901F is daarom uitgerust met de driezijdige variant ervan en dat maakt het tot de eerste Ambilight-tv met een oledpaneel.

Daarnaast is het de eerste oledtelevisie die op Android TV van Google draait. Totdat binnenkort Sony's A1-oled leverbaar is, is het ook de enige. Er is gebruikgemaakt van versie 6, Marshmallow, van het smart-tv-platform, dat draait op een quadcore-soc van MediaTek. Naast de welbekende dubbelzijdige afstandsbediening, met aan de achterkant een mini-qwertytoetsenbordje, krijg je een tweede, normale enkelzijdige infraroodafstandsbediening meegeleverd.