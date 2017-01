Door Jelle Stuip, zondag 8 januari 2017 14:00, 9 reacties • Feedback

Net als de ThinkPads van Lenovo en de Latitudes van Dell heeft ook Asus zijn eigen zakelijke merk: AsusPro. Het merk bestaat al enige tijd, maar genoot tot nu toe niet veel bekendheid. Dat zou binnenkort wel eens kunnen veranderen, want op de CES presenteerde Asus de AsusPro B9440U, een zakelijke 14"-laptop met een bijzonder dun design en dito schermranden.

Hoewel de B9440U ook op de CES aanwezig was, was Asus zo vriendelijk om een vroeg sample van de laptop bij ons in Amsterdam langs te brengen, zodat we nog iets meer tijd met de laptop konden doorbrengen dan normaal gesproken tijdens een beursdag.

Fraai ontwerp

Het is een kunst om compacte en lichte laptops te maken en voor consumenten heeft Asus de 920 gram zware Zenbook 3 gebouwd. Voor de zakelijke markt heeft Asus het over een andere boeg gegooid en het resultaat is een laptop met een 14"-scherm en een gewicht van 1078 gram. De laptop lijkt een plastic behuizing te hebben, maar dat blijkt een magnesiumlegering te zijn. Doordat de behuizing aan de onderkant naar binnen loopt, lijkt de laptop dunner dan hij in werkelijkheid is, al is de 18 millimeter die wij gemeten hebben nog steeds niet verkeerd.

Voor de B9440U lijkt Asus wat ontwerpelementen geleend te hebben van andere laptops. De dunne schermranden paste Dell natuurlijk als eerste toe op de XPS 13, terwijl het scharnier dat het toetsenbord licht schuin zet wel wat weg heeft van de Sony Vaio Pro 13. Aan de zijkanten van het scharnier zijn links en rechts een usb-c-aansluiting geplaatst, waarbij de linker ook displayport ondersteunt. De aansluiting kan ook gebruikt worden om Asus' eigen SimPro Dock op aan te sluiten. Het geheel is bovendien slechts 32 centimeter breed, vergelijkbaar met de meeste 13"-laptops, en levert wat ons betreft een stijlvolle verschijning op.

Bij een dergelijk ontwerp is stevigheid natuurlijk wel belangrijk. Hoe het daarmee gesteld is valt moeilijk te voorspellen in de korte tijd dat we de B9440U onder handen genomen hebben. Pak je het scherm namelijk aan de bovenste twee hoeken vast, dan laat het zich vrij makkelijk torderen en als je overdreven hard op het toetsenbord drukt heeft het scherm de neiging om naar je toe te scharnieren. Volgens Asus is het scherm juist gebouwd om enigszins mee te geven, zodat het niet meteen breekt als het een stootje krijgt en we gaan ervan uit dat hetzelfde voor het scharnier geldt.

Toetsenbord, touchpad en scherm

Daar komt bij dat als je het toetsenbord met een normale kracht aanslaat, dan blijft de laptop netjes op zijn plaats staan en wiebelt er niets. De toetsen hebben aardig wat travel en geven een duidelijke feedback en de touchpad herkent multitouch-bewegingen in de meeste gevallen goed. Handig is de vingerafdrukscanner die uiteraard in combinatie met Windows Hello werkt en je vingerafdruk in een fractie van een seconde herkent. We zijn ook blij dat de scanner rechtsboven het toetsenbord en niet in de touchpad geplaatst is, zoals Asus nog bij de Zenbook 3 deed.

Over het scherm kunnen we kort zijn: dat ziet er goed uit. De randen rondom het 14"-scherm zijn dun en Asus heeft ervoor gekozen om het te voorzien van een matte coating. Het paneel is afkomstig van AU Optronics en geeft op het oog een mooi, contrastrijk beeld. Een snelle meting bevestigt dat, met een contrast van 1367:1 en een maximale helderheid van 346cd/m².

Hardware

De B9440U die wij mochten bepotelen was voorzien van een Core i7-7500U-processor, 16GB geheugen en een 512GB nvme-ssd van Toshiba. In welke configuraties de B9440U uiteindelijk in België en Nederland geleverd zal worden is nog niet bekend. We kunnen ons voorstellen dat er nog een configuratie met wat minder goede specificaties op de markt komt en wellicht een versie met Core i5-7300U of i7-7600U voor mensen of bedrijven die gebruik maken van Intel vPro.

We hebben de laptop wel even open kunnen schroeven en onder de motorkap troffen we een 48Wh-accu aan - goed voor een accuduur van tien uur volgens Asus - en de nvme-ssd, die eventueel verwisselbaar is. Omdat de ssd, dezelfde als in de Zenbook 3, behoorlijk heet kan worden, wordt de warmte met een stukje tape naar de onderkant van de behuizing geleid. Het werkgeheugen is zoals gebruikelijk bij dit soort laptops vastgesoldeerd. Tot slot is de laptop voorzien van actieve koeling, met een akelig dun ventilatortje dat ons aan die van de Zenbook 3 doet denken. Toch blijkt Asus de koeling bij de B9440U beter aan te hebben gepakt, want het geluidsniveau blijft zelfs onder Prime95 nog acceptabel.

Voorlopige conclusie

Met de AsusPro B9440U geeft Asus een wat andere invulling aan het concept van een dunne en lichte laptop dan dat het bij de Zenbook 3 heeft gedaan. Op het eerste gezicht lijkt dat goed uit te pakken, want deze zakelijke lichtgewicht heeft wél een prettig toetsenbord en een handig geplaatste vingerafdrukscanner, om maar wat te noemen. Aan de stevigheid twijfelen we nog enigszins; daarvoor zouden we de laptop wat langer moeten gebruiken en ook het testen van de accuduur, schermkalibratie en het draaien van benchmarks had op dit sample, dat dus nog niet 'af' is, weinig zin. We hopen dan ook, tegen de tijd dat de laptop daadwerkelijk in de winkel ligt, een retailmodel uitgebreider te kunnen testen, want we kunnen ons goed voorstellen dat niet alleen de zakelijke gebruiker gecharmeerd zal zijn van deze AsusPro.